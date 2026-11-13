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Разное
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День ангела 20 ноября: кого и как поздравлять с именинами

20 ноября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 20 ноября

Какой день ангела 20 ноября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 20 ноября

20 ноября 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Арсена, Василия, Владимира, Григория, Ивана, Макара, Николая, Александра, Алексея, Анну, Татьяну.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве застенчивый, нерешительный. Во взрослом возрасте становится активным.

Арсен — древнегреческое имя, переводится как «бесстрашный». В детстве импульсивный, яркий. Во взрослом возрасте становится хорошим семьянином.

Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве любознательный, имеет широкий кругозор. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «бодрый». В детстве убедительный, бережный. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве воспитан, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, робок. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве активный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве дружелюбен, подвижен. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая, добрая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

Татьяна — древнегреческие корни, толкуется как «устраивать». В детстве эмоциональная, прямолинейная. Во взрослом возрасте становится мягкой.

День ангела 20 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 20 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов и как можно больше поводов для улыбки!

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда хватало сил для мечтаний, любви для счастья и мудрости для важных решений. Пусть ангел-хранитель защищает тебя от всего злого, а судьба дарит приятные встречи, добрых людей и радостные события.

***

От всей души поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда держит над тобой свои крылья, помогает в сложные минуты и предохраняет от жизненных бурь. Желаю, чтобы в сердце царила любовь и гармония, в доме было уютно, а рядом всегда были те, кто искренне ценит и поддерживает тебя.

***

С Днем ангела! Пусть каждый новый день приносит хорошие новости, приятные сюрпризы и новые возможности. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, искренней любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть небесный защитник всегда помогает найти выход из любых ситуаций.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце и счастья в каждом дне. Пусть твой охранник всегда будет рядом, отводит беду, придает силы и вдохновляет на добрые дела. Пусть жизнь будет исполнена любви, достатка и приятных мгновений!

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