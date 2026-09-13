День ангела 20 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 20 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 20 сентября

20 сентября 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Михаила, Олега, Александра, Остапа, Федора, Татьяну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве радостный, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится активным, трудолюбивым.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве волевой, общительный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, нерешительным.

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Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитанный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится шутником, справедливым.

Олег — скандинавское происхождение, означает «священный». В детстве рассудительный, сдержанный. Во взрослом возрасте становится упрямым, чувствительным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, активный. Во взрослом возрасте становится решительным, часто долго выбирает спутницу жизни.

Остап — древнегреческие корни, толкуется как «твердый». В детстве усидчив, терпелив. Во взрослом возрасте становится преданным, путешественником.

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Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, уверенным в себе.

Татьяна — древнегреческое имя, переводится как «устраивать». В детстве эмоциональная, прямолинейная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, общительным.

День ангела 20 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Желаю света в душе, радости в сердце, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель ведет тебя по доброй дороге, защищает от невзгод и наполняет жизнь счастьем.

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С Днем ангела! Пусть каждый день будет полон теплом, любовью и приятными событиями, а твой небесный защитник всегда будет рядом.

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Поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, мира, изобилия, любви и много счастливых моментов под надежной защитой твоего ангела.

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