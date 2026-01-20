День ангела 20 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 января, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 20 января

20 января 2026 поздравьте с именинами Павла, Семена, Инну.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве хороший, надежный друг. Во взрослом возрасте становится решительным.

Семен — древнееврейское имя, переводится как “услышанный Богом в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Реклама

Инна — древнегреческие корни, толкуется как “бурный поток”. В детстве хрупкая, веселая. Во взрослом возрасте становится духовной.

День ангела 20 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой охранный ангел всегда был рядом, оберегал от всяких невзгод и даровал покой в сердце, радость в душе и искренние улыбки каждый день.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя только по пути добра, наполняет жизнь светом и теплом, а каждый миг будет полон гармонии, счастья и любви.

Реклама

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда царили мир и согласие, сердце было открыто для добрых дел, а рядом были надежные люди, которые поддержат в любую минуту.

***

С днем ангела! Пусть твои ангельские крылья всегда оберегают тебя от печали и неудач, дарят вдохновение и веру в собственные силы. Пусть в жизни всегда царит счастье, любовь и добро.

Реклама

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает от любых трудностей, дарит здоровье, спокойствие в сердце и безграничную радость, а каждый день будет наполнен теплом и светом.