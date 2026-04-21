День ангела 21 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 21 апреля

21 апреля 2026 поздравьте с именинами Алексея, Дениса, Ивана, Максима, Николая, Александра, Федора, Якова.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве предан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится активным, энергичным.

Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве озорной, красноречивый. Во взрослом возрасте становится веселым, оптимистичным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве честолюбив, упрям. Во взрослом возрасте становится добрым, щедрым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве самостоятельный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится душевным, целеустремленным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, искренним.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве мечтательный, женственный. Во взрослом возрасте становится тихим, дружелюбным.

Иаков — древнееврейское имя, переводится как «наступать по пятам». В детстве увлекается всем вокруг, имеет яркую фантазию. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, сочувственным.

День ангела 21 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 апреля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от всего злого, направляет на верный путь и дарит покой в сердце. Желаю света в душе, гармонии в мыслях и повседневной радости в жизни.

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель нежно держит тебя за руку в самые тяжелые мгновения и тихо радуется твоим победам. Пусть в жизни будет больше добра, искренних людей и теплых согревающих сердце моментов.

Поздравляю со светлым Днем ангела! Пусть небесный защитник предохраняет тебя от всех бед, придает силы, веры и вдохновения. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для любви, счастья и исполнения мечтаний.

С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда подсказывает правильные решения, помогает избегать трудностей и наполняет каждый день спокойствием и уверенностью. Желаю тебе тепла, радости и искренней поддержки близких людей.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный телохранитель всегда стоит за твоей спиной, защищает от бед и ведет к счастливой судьбе. Желаю, чтобы жизнь была светлой, доброй и полной любви.