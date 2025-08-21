День ангела 21 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 21 августа

21 августа 2025 поздравьте с именинами Александра, Павла, Марфу.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве предан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится исправным завоевателем в любовных отношениях, умеет окружать заботой.

Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве хороший, надежный, нежный. Во взрослом возрасте становится ласковым, даже сентиментальным, особенно по отношению к женщинам.

Марфа — древнеарамейские корни, толкуется как “владычица”. В детстве сообразительная, находит много новых друзей. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, упорной и преданной своему делу.

День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от всех невзгод, дарует мир в душе и наполняет жизнь светом и радостью. Пусть каждый день приносит новые возможности и счастливые мгновения.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты и вдохновлял на добрые дела. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, любви и искренности, а все мечты обязательно сбываются.

***

Прими самые искренние поздравления с днем ангела! Пусть небесный покровитель дарит силы, мудрость и защиту на каждом шагу. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного покоя и чтобы удача всегда шла рядом с тобой.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель освещает твой путь, помогает преодолевать любые трудности и ведет к осуществлению заветных желаний. Желаю гармонии в сердце, радости в душе и добра вокруг.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твое сердце от печали, дарит вдохновение и надежду. Желаю тепла, любви и света в жизни, а также безграничной веры в свои силы и добрую судьбу.