ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

День ангела 21 августа: кого и как поздравлять с именинами

21 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какой день ангела 21 августа

Какой день ангела 21 августа / © pexels.com

Кто празднует день ангела 21 августа

21 августа 2026 поздравьте с именинами Александра, Павла, Марфу.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, дружелюбный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится практичным, прямолинейным, целеустремленным.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве способен к сочувствию, отзывчив, надежен. Во взрослом возрасте становится хорошим, любознательным, имеет хорошо развитую интуицию.

Марфа — древнееврейские корни, толкуется как «владычица». В детстве хорошо учится, активна, подвижна. Во взрослом возрасте становится сдержанной, нежной, упорной.

День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Прими лучшие пожелания в День ангела! Пусть покровитель твой всегда оберегает тебя, а каждый день приносит новые поводы для улыбки.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел всегда держал тебя под своим крылом, а жизнь была наполнена счастьем и любовью.

***

С Днем ангела! Пусть в твоем доме царят уют, добро и изобилие, а сердце будет согрето искренними чувствами.

***

Поздравляю с днем твоего небесного покровителя! Желаю здоровья, радости, гармонии и светлых дней впереди.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель помогает преодолевать все трудности, вдохновляет на добрые дела и дарит счастливую судьбу.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie