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День ангела 21 августа: кого и как поздравлять с именинами
21 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 21 августа
21 августа 2026 поздравьте с именинами Александра, Павла, Марфу.
Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, дружелюбный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится практичным, прямолинейным, целеустремленным.
Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве способен к сочувствию, отзывчив, надежен. Во взрослом возрасте становится хорошим, любознательным, имеет хорошо развитую интуицию.
Марфа — древнееврейские корни, толкуется как «владычица». В детстве хорошо учится, активна, подвижна. Во взрослом возрасте становится сдержанной, нежной, упорной.
День ангела 21 августа — душевные поздравления в прозе
Прими лучшие пожелания в День ангела! Пусть покровитель твой всегда оберегает тебя, а каждый день приносит новые поводы для улыбки.
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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел всегда держал тебя под своим крылом, а жизнь была наполнена счастьем и любовью.
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С Днем ангела! Пусть в твоем доме царят уют, добро и изобилие, а сердце будет согрето искренними чувствами.
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Поздравляю с днем твоего небесного покровителя! Желаю здоровья, радости, гармонии и светлых дней впереди.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель помогает преодолевать все трудности, вдохновляет на добрые дела и дарит счастливую судьбу.