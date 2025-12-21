- Дата публикации
День ангела 21 декабря: кого и как поздравлять с именинами
21 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 21 декабря
21 декабря 2025 поздравьте с именинами Леонтия, Михаила, Никиту, Петра, Сергея, Ульяну, Юлиану.
Леонтий — древнегреческое происхождение, означает “львиный”. В детстве волевой, ответственный. Во взрослом возрасте становится сильным духом.
Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве упрям, не готов отступать. Во взрослом возрасте становится заботливым.
Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве робок, воспитан. Во взрослом возрасте становится смелым.
Ульяна — латинские корни, толкуется как “счастье”. В детстве решительная, рассудительная. Во взрослом возрасте становится красноречивой.
Юлиана — латинское происхождение, означает “из рода Юлия”. В детстве требовательна к себе и другим, нежная. Во взрослом возрасте становится внимательной.
День ангела 21 декабря — душевные поздравления в прозе
Желаю, чтобы ангел всегда рядом во время радостей и испытаний, помогая находить свет даже в самые темные моменты.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть охранный ангел дарит покой в душе, гармонию в сердце и бесконечную веру в чудеса.
***
С праздником! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал твою жизнь, даровал вдохновение и наполнял каждый день теплом и светом.
***
Поздравляю! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего зла, дарит силы и мудрости для великих дел и приносит только счастливые мгновения.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, наполнял сердце радостью, душу спокойствием, а жизнь благополучием и светом.