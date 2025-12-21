День ангела 21 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 декабря, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 21 декабря

21 декабря 2025 поздравьте с именинами Леонтия, Михаила, Никиту, Петра, Сергея, Ульяну, Юлиану.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает “львиный”. В детстве волевой, ответственный. Во взрослом возрасте становится сильным духом.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве упрям, не готов отступать. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве робок, воспитан. Во взрослом возрасте становится смелым.

Ульяна — латинские корни, толкуется как “счастье”. В детстве решительная, рассудительная. Во взрослом возрасте становится красноречивой.

Юлиана — латинское происхождение, означает “из рода Юлия”. В детстве требовательна к себе и другим, нежная. Во взрослом возрасте становится внимательной.

День ангела 21 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 декабря — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Желаю, чтобы ангел всегда рядом во время радостей и испытаний, помогая находить свет даже в самые темные моменты.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть охранный ангел дарит покой в душе, гармонию в сердце и бесконечную веру в чудеса.

***

С праздником! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал твою жизнь, даровал вдохновение и наполнял каждый день теплом и светом.

***

Поздравляю! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего зла, дарит силы и мудрости для великих дел и приносит только счастливые мгновения.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, наполнял сердце радостью, душу спокойствием, а жизнь благополучием и светом.