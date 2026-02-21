День ангела 21 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 21 февраля

21 февраля 2026 поздравьте с именинами Георгия, Григория, Даниила, Захара, Ивана, Константина, Александра, Остапа, Павла, Тимофея, Ольгу.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве честолюбив, не терпит насмешки. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, шутником.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «бодрый». В детстве бережный, решительный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, целеустремленным.

Даниил — древнееврейские корни, толкуется как «Бой мой судья». В детстве спокоен, выдержан. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, флегматичным.

Захар — древнееврейское происхождение, означает «Господь упомянул в молитве». В детстве благородный, идет на уступки. Во взрослом возрасте становится темпераментным и активным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится добрым, неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве дружелюбен, но может быть несдержанным. Во взрослом возрасте становится открытым для общения, имеет высокую самооценку.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве практичен, настойчив. Во взрослом возрасте становится заботливым, хорошим отцом.

Остап — древнегреческое имя, переводится как «твердый». В детстве артистический, терпеливый. Во взрослом возрасте становится ярким, веселым.

Павел — латинские корни, толкуется как «младший». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится замкнутым, чрезмерно строгим к себе и другим.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве вежлив, несколько замкнут. Во взрослом возрасте становится верным, надежным другом.

Ольга — скандинавское имя, переводится как «святая». В детстве серьезная, вдумчивая. Во взрослом возрасте становится сентиментальной, чувственной.

День ангела 21 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, наполняет сердце спокойствием и дарит силы для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю здоровья, радости и тепла в любом дне.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и вдохновлял на добрые поступки. Пусть жизнь будет полна света, любви и гармонии.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел всегда шагает рядом, поддерживает в трудные моменты и дарит веру в собственные силы. Желаю радости, благополучия и душевного тепла каждый день.

***

С днем ангела! Пусть ангел-хранитель оберегает твой путь, ведет к счастью и миру, помогает преодолевать трудности и наполняет жизнь светом, любовью и гармонией.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит мудрость в решениях и покой в душе. Желаю счастливых моментов, благополучия и крепкого здоровья.