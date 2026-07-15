День ангела 21 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 21 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 21 июля

21 июля 2026 поздравьте с именинами Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Романа, Семена, Федора, Анну.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как «благородный». В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится деликатным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Роман — латинское имя, переводится как «римский гражданин». В детстве импульсивный. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым.

Семен — древнееврейские корни, толкуется как «услышанный Богом в молитве». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится внимательным.

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Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

День ангела 21 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит уверенность в каждом новом дне. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, искренних людей рядом и исполнения всех самых заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни всегда царят любовь, добро и благополучие.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель никогда не оставлял тебя без своей поддержки, защищал от всего злого и вдохновлял на добрые дела. Пусть в сердце живет вера, в доме царят уют и изобилие, а каждый день приносит новые возможности, радостные встречи и приятные сюрпризы.

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет тебя по пути счастья, бережет от трудностей и помогает осуществлять самые смелые замыслы. Желаю крепкого здоровья, гармонии, неистощимой энергии, семейного тепла и множества поводов для искренней ухмылки. Пусть жизнь дарит только хорошие новости и приятные моменты.

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет на страже твоего счастья, оберегает от жизненных бурь и помогает преодолевать любые препятствия. Желаю мира в душе, любви в сердце, благополучия в доме, вдохновения для новых свершений и безграничной радости от каждого прожитого дня.

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В День ангела желаю тебе света, добра и благословения Божия. Пусть ангел-хранитель дарит силы, мудрость и уверенность, поддерживает в важные моменты и бережет от всех бед. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, взаимной любовью, крепким здоровьем, искренними людьми рядом и незабываемыми мгновениями, которые будут согревать сердце.

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