День ангела 21 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 21 июня

21 июня 2026 поздравьте с именинами Алексея, Антона, Георгия, Ивана, Максима, Никиту, Николая, Федора, Анастасию, Василису.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Антон — латинское имя, переводится как «вступать в бой». В детстве активный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве хороший, порядочный. Во взрослом возрасте становится шутником.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве открыт, кроток. Во взрослом возрасте становится талантливым.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как «победитель». В детстве упрям, всегда идет напролом. Во взрослом возрасте становится заботливым.

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Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве спокоен, вежлив. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как «бессмертная». В детстве творческая, эмоциональная. Во взрослом возрасте становится упрямой.

Василиса — древнегреческое происхождение, означает «царица». В детстве живая, энергичная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

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День ангела 21 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого, дарит мудрость в решениях и спокойствие в сердце. Желаю света, любви и гармонии в любом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, а жизнь будет наполнена добром, искренними людьми и теплыми моментами.

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Поздравляю с твоим праздником! Пусть ангел-хранитель покрывает тебя своими крыльями от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было больше радости, чем печали, больше света, чем тьмы, и больше любви, чем любых сомнений.

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Поздравляю с праздником твоего небесного покровителя! Пусть он бережет тебя каждый день, вдохновляет на добрые дела и помогает обретать счастье даже в мелочах.

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