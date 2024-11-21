День ангела 21 ноября: кого и как поздравлять с именинами

21 ноября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 21 ноября

21 ноября 2024 года поздравьте с именинами Александра.

Александр – древнегреческое происхождение, означает "защитник". В детстве упорный, целеустремленный, имеет сильную волю. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, у него много знакомых, он легко заводит новых товарищей.

День ангела 21 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 ноября – душевные поздравления в прозе / Фото: Фото из открытых источников

Поздравляю тебя с прекрасным праздником – Днем ангела! Пусть твое сердце всегда будет спокоен, а в жизни царит гармония. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель помогал тебе находить правильные пути и даровал благословения в каждом дне.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, защищал от трудностей и даровал тебе уверенность. Пусть этот день принесет тебе много радости, а жизнь наполнится светом и теплом.

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Поздравляю с отличным праздником! Пусть твой ангел предохраняет тебя от всех бед и помогает находить самый правильный путь в жизни. Желаю, чтобы каждый день был полон любви, удачи и благополучия.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, оказывая тебе силы и поддержку. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, радости и гармонии.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твое сердце наполняется любовью и спокойствием, а ангел-хранитель предохраняет тебя от всех трудностей. Желаю тебе светлых дней и безграничной удачи на твоем жизненном пути!

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