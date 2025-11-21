День ангела 21 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 21 ноября

21 ноября 2025 поздравьте с именинами Александра.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смелый, щедрый, подвижный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, уверенным в себе, трудолюбивым, долго ищет спутницу жизни.

День ангела 21 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и наполнял каждый день теплом, радостью и светом. Пусть жизнь дарит только счастливые мгновения, а мечты сбываются легко и гармонично.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы добрый ангел всегда поддерживал тебя на пути, помогал принимать правильные решения и вдохновлял на искренние поступки. Пусть в твоей жизни всегда будет мир, любовь и благополучие.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от всех бед, наполняет сердце спокойствием и радостью, а жизнь будет светлой, щедрой на добрые встречи и приятные сюрпризы.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда освещал путь во тьме, даровал веру в себя и в свои силы, а дни были наполнены гармонией, вдохновением и искренним счастьем.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть небесный хранитель всегда рядом оберегает твое сердце, помогает в любых начинаниях и дарит покой и радость в каждом дне. Желаю здоровья, любви и благополучия во всем.