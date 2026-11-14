День ангела 21 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 21 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 21 ноября

21 ноября 2026 поздравьте с именинами Александра.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве энергичен, активен, имеет много друзей и хорошо учится. Во взрослом возрасте становится смелым, трудолюбивым, преданным семьянином.

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День ангела 21 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

С именинами! Хочу пожелать тебе всегда чувствовать себя счастливым человеком, иметь силы для новых свершений и не упускать веру в собственные возможности. Пусть ангел-хранитель оберегает каждый твой шаг, а родные люди дарят заботу, поддержку и искреннюю любовь. Пусть все задуманное обязательно осуществляется!

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В День твоего ангела желаю Божьего благословения, крепкого здоровья и светлой судьбы. Пусть небесный покровитель защищает от зависти, зла и разочарований, помогает сохранять спокойствие в непростые времена и дарит уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое доброе желание находит путь к осуществлению!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник имел как можно меньше поводов для волнения за тебя, ведь жизнь пусть складывается как нельзя лучше! Больше счастливых дней, веселых встреч, приятных подарков, финансовых возможностей и исполненных мечтаний. Пусть улыбка чаще появляется на лице, а сердце всегда находит причины радоваться!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для маленьких радостей, больших достижений и искренних чувств. Желаю просыпаться с хорошим настроением, засыпать с благодарностью за прожитый день и никогда не сомневаться, что впереди ждет много хорошего. Пусть ангел-хранитель хранит тебя и твою семью!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и близких, помогает в важных делах и поддерживает на жизненном пути. Желаю счастливой судьбы, крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и душевного равновесия. Пусть в жизни будет больше светлых дней, добрых людей и поводов благодарить за каждый миг!

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