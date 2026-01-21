День ангела 21 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 января, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 21 января

21 января 2026 поздравьте с именинами Евгения, Ивана, Илью, Максима, Анастасию, Анну.

Евгений — древнегреческое происхождение, означает “благородный”. В детстве добродушный, щепетильный. Во взрослом возрасте становится ранимым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Реклама

Илья — древнееврейские корни, толкуется как “мой Бог Яхве”. В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится углубленным в себя.

Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве открытый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Анастасия — древнегреческое имя, переводится как “бессмертная”. В детстве энергичная, отличается тонким душевным настроением. Во взрослом возрасте становится мечтательницей.

Анна — древнееврейские корни, толкуется как “благая”. В детстве тихая, добрая. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Реклама

День ангела 21 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Дорогой (а)[имя]! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от невзгод, наполнял жизнь светом, радостью и гармонией, а каждый день даровал новые счастливые мгновения.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена доброты и тепла, а рядом всегда будут люди, поддерживающие и вдохновляющие. Желаю здоровья, мира в сердце и благополучия по всем делам.

***

Реклама

С днем ангела, [имя]! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от сомнений и трудностей, помогал делать правильный выбор и наполнял жизнь радостью, любовью и светом.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел рядом всегда вдохновляет на добрые дела, дарит душевную гармонию и оберегает от любых неприятностей. Желаю искренних улыбок, счастья и неугасимой веры в чудеса.

***

Реклама

День ангела — прекрасный повод пожелать тебе лучшего! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает тебя, поддерживает в трудные моменты и дарит душевное спокойствие. Желаю света, радости, тепла и нескончаемого благополучия.