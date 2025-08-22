День ангела 22 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 22 августа

22 августа 2025 поздравьте с именинами Василия, Гаврила, Ивана, Макара, Михаила, Александра, Алексея, Афанасия, Федора, Ариадну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих силах, настоящим перфекционистом.

Гаврила — древнеарамейское имя, переводится как “Бог — моя сила”. В детстве носит стабильный, твердый характер. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, стремится к успеху в жизни.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, дружелюбным.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве прямолинеен, честен. Во взрослом возрасте становится искренним, справедливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве дружелюбивый, добрый. Во взрослом возрасте становится легким в общении, не подвержен критике.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве целеустремленный, душа компании. Во взрослом возрасте становится упорным, практичным.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве сосредоточенный, серьезный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, упрямым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве мечтательный, имеет богатое воображение. Во взрослом возрасте становится скромным, альтруистическим.

Ариадна — древнегреческие корни, толкуется как “непорочная”. В детстве спокойная, добрая. Во взрослом возрасте становится отзывчивой, имеет хорошо развитую интуицию.

День ангела 22 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя от беды, наполнял сердце светом и даровал силу для совершения всех благих дел. Пусть твоя жизнь будет спокойной, гармоничной и счастливой.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживает в трудные минуты, оберегает от неприятностей и ведет по пути радости и благополучия. Желаю здоровья, счастья и тепла в душе.

***

Поздравляю тебя с именинами! Пусть светлый ангел над твоей головой дарит покой, веру в себя и вдохновение. Пусть каждый день приносит маленькие радости и великие победы.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была под защитой небесного телохранителя, а сердце полно любви, гармонии и светлых мыслей. Пусть добро возвращается к тебе втрое больше, чем ты его отдаешь.

***

Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда поддерживает тебя на жизненном пути, оберегает от печали и беды, дарит мудрость и вдохновение. Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом, радостью и светом.