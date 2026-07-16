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День ангела 22 июля: кого и как поздравлять с именинами
22 июля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 июля
22 июля 2026 поздравьте с именинами Михаила, Алексея, Магдалину, Марию.
Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве воспитан, вежлив. Во взрослом возрасте стаж искренним, справедливым.
Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится активным, дружелюбным.
Магдалина — древнееврейские корни, толкуется как «пришедшая с башни». В детстве наблюдательная, внутренне насыщенная. Во взрослом возрасте становится харизматичной, трудолюбивой.
Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве тихая, нежная. Во взрослом возрасте становится доброй, честной.
День ангела 22 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от невзгод, дарит силы, вдохновение и счастливые мгновения.
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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости, благополучия и Божьего благословения на каждый день.
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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на жизненном пути, помогает осуществлять мечты и наполняет сердце теплом.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят любовь, гармония, удача и мир, а небесный покровитель ведет к счастью.
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С праздником! Желаю, чтобы ангел всегда защищал тебя от всех бед, даровал веру, надежду, светлые мысли и множество поводов для улыбки.