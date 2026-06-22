День ангела 22 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 22 июня

22 июня 2026 поздравьте с именинами Василия, Гавриила, Геннадия, Григория, Федора, Ульяну, Юлиану.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится общительным.

Гавриил — древнееврейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве чувствителен, часто плачет. Во взрослом возрасте становится преданным.

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Геннадий — древнегреческие корни, толкуется как «сын Гермеса». В детстве хорошо развитую интуицию, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится успешным.

Григорий — древнегреческое происхождение, значит «следить». В детстве активный, решительный. Во взрослом возрасте становится дерзким.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, нежный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Ульяна — латинские корни, толкуется как «счастье». В детстве справедливая, послушная. Во взрослом возрасте становится покладистой.

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Юлиана — латинское происхождение, означает «кудрявая». В детстве верна, целенаправленна. Во взрослом возрасте становится творческой.

День ангела 22 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

С Днем ангела! Пусть твой путь будет легким и благословенным, а рядом всегда будут люди, поддерживающие и вдохновляющие.

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Поздравляю! Пусть твой ангел-хранитель никогда не покидает тебя, оберегает от бед и наполняет жизнь уверенностью и спокойствием.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы каждый день начинался с надежды, продолжался в гармонии и завершался благодарностью за все, что есть в жизни.

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Поздравляю с праздником! Пусть небесный защитник всегда будет рядом, а судьба дарит тебе только счастливые повороты и добрые встречи.

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С Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда жив свет, а ангел-хранитель помогает сохранять веру, любовь и внутреннюю силу.

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