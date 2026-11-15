День ангела 22 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 22 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 22 ноября

22 ноября 2026 поздравьте с именинами Бориса, Василия, Владимира, Ивана, Илью, Максима, Марка, Михаила, Алексея, Афанасия, Павла, Петра, Федора.

Борис — староперсидское происхождение, означает «наследник». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится честным.

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Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Владимир — древнегерманские корни, толкуется как «владыка мира». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится искренним.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве импульсивный. Во взрослом возрасте становится взрывным.

Максим — латинские корни, толкуется как «величайший». В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится энергичным.

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Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве хочет, чтобы ему уделяли все внимание. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится сердечным.

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Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится решительным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

День ангела 22 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет по пути счастья. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви, благополучия и как можно больше радостных моментов. Пусть в сердце всегда живет надежда, а рядом будут люди, дарящие тепло и поддержку!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, тихо оберегает от беды, подсказывает правильные решения и помогает осуществлять самые заветные мечты. Хочу, чтобы каждый день приносил хорошие новости, приятные встречи и счастливые мгновения. Пусть судьба будет щедрой на подарки, а жизнь наполняется любовью и светом!

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, гармонии в сердце и уверенности в каждом шагу. Пусть ангел-хранитель защищает от всего злого, дарит силы и вдохновение, а Господь благословляет на добрые дела. Пусть в доме царят уют и достаток, в семье — согласие, а в жизни всегда находится место для радости и любви!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит над тобой свои крылья, предохраняет от тревог и помогает находить выход из любых ситуаций. Желаю здоровья, искренних улыбок, исполнения желаний, семейного уюта и много счастливых лет. Пусть каждый день будет полон добра!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот праздник принесет в твою жизнь еще больше света, тепла и приятных эмоций. Желаю всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, смело идти к мечтам и радоваться каждому новому дню. Пусть здоровье будет крепким, сердце — спокойным, любовь — взаимной, а все добрые замыслы непременно осуществляются!

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