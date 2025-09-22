- Дата публикации
День ангела 22 сентября: кого и как поздравлять с именинами
22 сентября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 сентября
22 сентября 2025 поздравьте с именинами Вениамина, Макара, Николая, Александра, Петра, Параску.
Вениамин — древнееврейское происхождение, означает “сын моей правой руки”. В детстве мечтатель, романтик. Во взрослом возрасте становится талантливым и одаренным человеком.
Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, благородный. Во взрослом возрасте становится благоразумным, справедливым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве энергичный, добрый. Во взрослом возрасте становится упрямым, самоуверенным.
Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве душа компании. Во взрослом возрасте становится упорным, практичным.
Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве правильный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится немного наивным, но трудолюбивым.
Прасковья — древнегреческие корни, толкуется как “накануне праздника”. В детстве творческая, богатая фантазией. Во взрослом возрасте становится рассудительной, коммуникабельной.
День ангела 22 сентября — душевные поздравления в прозе
Искренние поздравления с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет только к радости и светлым моментам в жизни. Желаю крепкого здоровья, счастья в сердце и душевного покоя.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый шаг, дарит вдохновение, силу и веру в собственные возможности. Желаю тепла, радости и гармонии в душе.
***
С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит свет, любовь и добрые люди рядом. Пусть ангел телохранитель помогает осуществлять мечты и оберегает от любых невзгод.
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда был твоим верным спутником, дарил уверенность в себе и вдохновлял на великие добрые дела. Пусть каждый день доставляет радость, улыбки и спокойствие в душе.
***
Счастливого Дня Ангела! Пусть твоя жизнь будет полна света, тепла и любви, а ангел-хранитель всегда подсказывает правильный путь и оберегает от всего, что может омрачить счастье.