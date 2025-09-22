День ангела 22 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 22 сентября

22 сентября 2025 поздравьте с именинами Вениамина, Макара, Николая, Александра, Петра, Параску.

Вениамин — древнееврейское происхождение, означает “сын моей правой руки”. В детстве мечтатель, романтик. Во взрослом возрасте становится талантливым и одаренным человеком.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, благородный. Во взрослом возрасте становится благоразумным, справедливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве энергичный, добрый. Во взрослом возрасте становится упрямым, самоуверенным.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве душа компании. Во взрослом возрасте становится упорным, практичным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве правильный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится немного наивным, но трудолюбивым.

Прасковья — древнегреческие корни, толкуется как “накануне праздника”. В детстве творческая, богатая фантазией. Во взрослом возрасте становится рассудительной, коммуникабельной.

День ангела 22 сентября — душевные поздравления в прозе

Искренние поздравления с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет только к радости и светлым моментам в жизни. Желаю крепкого здоровья, счастья в сердце и душевного покоя.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый шаг, дарит вдохновение, силу и веру в собственные возможности. Желаю тепла, радости и гармонии в душе.

***

С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит свет, любовь и добрые люди рядом. Пусть ангел телохранитель помогает осуществлять мечты и оберегает от любых невзгод.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда был твоим верным спутником, дарил уверенность в себе и вдохновлял на великие добрые дела. Пусть каждый день доставляет радость, улыбки и спокойствие в душе.

***

Счастливого Дня Ангела! Пусть твоя жизнь будет полна света, тепла и любви, а ангел-хранитель всегда подсказывает правильный путь и оберегает от всего, что может омрачить счастье.