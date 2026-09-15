День ангела 22 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 22 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 22 сентября

22 сентября 2026 поздравьте с именинами Вениамина, Макара, Николая, Александра, Петра, Параску.

Вениамин — древнееврейское происхождение, означает «сын моей правой руки». В детстве мечтатель, романтик. Во взрослом возрасте становится творческим, может увлекаться коллекционированием.

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Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве настойчив, смел. Во взрослом возрасте становится карьеристом, выносливым.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, честным.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве мужественный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве темпераментный, тихий. Во взрослом возрасте становится самостоятельным, весельчаком.

Прасковья — древнегреческие корни, толкуется как «накануне праздника». В детстве рассудительна, коммуникабельна. Во взрослом возрасте становится ревнивой, верной.

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День ангела 22 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет к счастью.

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С Днем ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний!

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Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а каждый день дарит радость и хорошие новости.

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С Днем ангела! Пусть в жизни всегда будет место для радости, искренних людей, приятных событий и исполнения желаний!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю добра, душевного покоя, счастья и Божьего благословения на каждый день!

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