День ангела 22 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 22 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 22 января

22 января 2026 поздравьте с именинами Георгия, Ивана, Леонтия, Макара Николая, Петра, Тимофея, Анастасию.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве мечтательный, честолюбивый. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Леонтий — древнегреческие корни, толкуется как «львиный». В детстве волевой, ответственный. Во взрослом возрасте становится серьезным.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве искренний, честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве нежный, но непреклонный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве темпераментный, добрый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится веселым.

Анастасия — древнегреческое имя, переводится как «бессмертная». В детстве сентиментальна, романтична. Во взрослом возрасте становится замкнутой в себе.

День ангела 22 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 22 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал от всех невзгод. Пусть жизнь дарит тебе радость, любовь и множество счастливых моментов.

***

С Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет тебя по пути добра, а сердце наполняется светом и гармонией.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда подсказывал правильный путь, а жизнь была полна приятных сюрпризов и искренних улыбок.

***

С Днем ангела, дорогой (а)! Пусть твой небесный защитник хранит тебя от всего злого, а каждый день дарит новые возможности для счастья и исполнения мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет твоей поддержкой, а жизнь — светлой и благословенной.