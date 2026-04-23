День ангела 23 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 апреля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 23 апреля

23 апреля 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Афанасия, Валерия, Георгия, Ивана, Александру, Софию.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве нерешителен, застенчив. Во взрослом возрасте становится аккуратным, трудолюбивым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве искренний, честный. Во взрослом возрасте становится скромным, усердным.

Валерий — латинские корни, толкуется как «здоровый». В детстве упорный, настойчивый. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, жизнелюбивым.

Георгий (Юрий) — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве энергичный, яркий. Во взрослом возрасте становится шутливым, дружелюбным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен, вежлив. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Александра — древнегреческие корни, толкуется как «защитница». В детстве энергичная, подвижная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, волевой.

София — древнегреческое происхождение, означает «мудрость». В детстве ответственна, упорна. Во взрослом возрасте становится активной, целеустремленной.

День ангела 23 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 апреля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда стоит рядом, оберегает от всего злого, добавляет силы в трудные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю мира в сердце, света в душе и радости в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по лучшим дорогам жизни, помогает находить правильные решения и всегда подставляет крылья в моменты сомнений. Гармонии для тебя, любви и счастливых событий.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник всегда будет рядом и предохраняет тебя от тревог, людей и ситуаций, которые могут сломать. Пусть в твоей жизни будет больше света, тепла, искренних людей и хороших новостей.

***

С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой ангел всегда тихо и незаметно устремлял тебя к счастью, придавал уверенности и силы, когда это нужно, и наполнял каждый день верой в лучшее. Пусть жизнь будет спокойной и щедрой во благо.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда держит тебя под своей защитой, дарит покой в душе, вдохновение в сердце и удачу в делах. Желаю тебе счастливой судьбы и исполнения самых заветных мечтаний.