День ангела 23 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 августа, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 23 августа

23 августа 2025 поздравьте с именинами Ефрема, Ивана, Николая, Павла.

Ефрем — древнееврейское происхождение, означает “плодотворный”. В детстве неразговорчив, никому не доверяет. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, всегда преуспевающим в делах.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Реклама

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве дружелюбен, надменный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, преданным другом.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве чуткий, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится достаточно мужественным, чтобы постоять за себя.

День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от всех бед и наполнял жизнь светом, теплом и гармонией. Пусть каждый день доставляет радость, а сердце чувствует счастье и спокойствие.

***

Реклама

С Днем ангела! Желаю тебе безграничного счастья, крепкого здоровья и вдохновения во всем. Пусть ангел всегда ведет тебя верным путем, помогает делать верный выбор и дарит душевное спокойствие.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от печали и беды, вдохновляет на добрые дела и наполняет жизнь светом, любовью и гармонией. Желаю искренних улыбок и тепла в сердце каждый день.

***

Реклама

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и помогал обретать радость в мелочах. Пусть жизнь будет исполнена света, благополучия и гармонии, а душа — покоя и любви.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник оберегает тебя от невзгод, наполняет сердце уверенностью и радостью, а каждый день дарит новые возможности для счастья и гармонии.