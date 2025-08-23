- Дата публикации
- Категория
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 23 августа: кого и как поздравлять с именинами
23 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 августа
23 августа 2025 поздравьте с именинами Ефрема, Ивана, Николая, Павла.
Ефрем — древнееврейское происхождение, означает “плодотворный”. В детстве неразговорчив, никому не доверяет. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, всегда преуспевающим в делах.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве дружелюбен, надменный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, преданным другом.
Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве чуткий, всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится достаточно мужественным, чтобы постоять за себя.
День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от всех бед и наполнял жизнь светом, теплом и гармонией. Пусть каждый день доставляет радость, а сердце чувствует счастье и спокойствие.
***
С Днем ангела! Желаю тебе безграничного счастья, крепкого здоровья и вдохновения во всем. Пусть ангел всегда ведет тебя верным путем, помогает делать верный выбор и дарит душевное спокойствие.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от печали и беды, вдохновляет на добрые дела и наполняет жизнь светом, любовью и гармонией. Желаю искренних улыбок и тепла в сердце каждый день.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и помогал обретать радость в мелочах. Пусть жизнь будет исполнена света, благополучия и гармонии, а душа — покоя и любви.
***
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник оберегает тебя от невзгод, наполняет сердце уверенностью и радостью, а каждый день дарит новые возможности для счастья и гармонии.