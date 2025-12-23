День ангела 23 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 декабря, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 23 декабря

23 декабря 2025 поздравьте с именинами Василия, Давида, Ивана, Макара, Павла.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве положительный и светлый. Во взрослом возрасте становится благоразумным.

Давид — древнееврейское имя, переводится как “любимец Бога”. В детстве носит мягкий характер, умеет адаптироваться. Во взрослом возрасте становится прагматичным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве самокритичен, искренний. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе.

День ангела 23 декабря — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, ведет жизненным путем и дарит мир в сердце. Желаю радости, тепла, благополучия и светлых мгновений каждый день.

С днем ангела! Пусть твои дни будут исполнены любви и гармонии, а ангел всегда оберегает от невзгод. Желаю здоровья, счастья, удачи и воодушевления во всем, что ты делаешь.

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда поддерживает, помогает делать правильный выбор и дарит уверенность в будущем. Пусть жизнь будет светлой, а сердце радостной.

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда стоял рядом, оберегая от всех затруднений и даря силы для новых свершений. Пусть благополучие, любовь и искренние улыбки сопровождают тебя каждый день.

Поздравляю с днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя на каждом шагу, наполняет сердце спокойствием и радостью. Желаю гармонии в душе, крепкого здоровья и светлых, счастливых моментов жизни.