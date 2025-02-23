День ангела 23 февраля: кого и как поздравлять с именинами

23 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 февраля

23 февраля 2025 поздравьте с именинами Демьяна, Ивана, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Сергея.

Демьян — латинское происхождение, означает "посвящённый Дамии". В детстве деликатный, спокоен. Во взрослом возрасте становится практичным, красноречивым, добродушным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве легок, видит во всем красоту. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как "кто как Бог". В детстве редко бузит, воспитан. Во взрослом возрасте становится требовательным, за ним чувствуешь себя как за стеной.

Николай – древнегреческое происхождение, означает "победитель народов". В детстве спокоен, вежлив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, иногда надменным.

Александр – древнегреческое имя, переводится как "защитник". В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится хорошим семьянином, умеющим поддержать.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как "помощник". В детстве инициативный, трудолюбивый. Во взрослом возрасте становится утонченным, умеет видеть красоту во всем.

Сергей — латинское происхождение, означает "знатный". В детстве мягкий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, всегда окружен вниманием женщин.

День ангела 23 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 23 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и направляет на светлый путь. Пусть в твоей жизни будет много радости, гармонии и любви, а судьба дарит счастливые мгновения каждый день!

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С Днем ангела! Желаю тебе мира в сердце, гармонии в душе и вдохновения в каждом дне. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра, а жизнь наполняется теплом, искренностью и светом любви!

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В этот особый день хочу пожелать тебе счастья, здоровья и благополучия. Пусть твой ангел-хранитель всегда помогает тебе делать правильный выбор, защищает от всех невзгод и наполняет жизнь светом и радостью!

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С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена любви, радости и приятных неожиданностей. Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда поддерживал тебя, помогал по важным делам и защищал от всего злого.

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В этот праздничный день желаю тебе света, добра и гармонии! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая преодолевать трудности и осуществлять мечты. Пусть в твоей жизни будет много приятных моментов, верных друзей и любви!

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