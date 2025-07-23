День ангела 23 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 июля, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 23 июля

23 июля 2025 поздравьте с именинами Андрея, Виталия, Трофима, Федора, Анну.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве настойчив, непоседлив. Во взрослом возрасте становится спокойным, великодушным.

Виталий — латинское имя, переводится как “жизненный”. В детстве быстро учится новому, дружелюбному. Во взрослом возрасте становится веселым, общительным.

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Трофим — древнегреческие корни, толкуется как “питомец”. В детстве активный, часто себя критикует. Во взрослом возрасте становится честным, благородным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает “подарок Бога”. В детстве тихий, часто робкий. Во взрослом возрасте становится эмоциональным, уверенным в себе.

Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве безудержная, добрая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, дружелюбной.

День ангела 23 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 июля — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом — в счастливые мгновения и в минуты тишины, когда требуется поддержка. Пусть оберегает сердце, вдохновляет душу и ведет правильным путем к гармонии, радости и благополучию.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель никогда не оставлял тебя без ласки и силы. Пусть жизнь будет светлой, мысли чистыми, а сердце открытым к любви, вере и добру. Радости тебе, тепла и уверенности в каждом шагу!

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В этот особый день желаю тебе света, которого не омрачят заботы, и покоя, дарующего веру в себя. Пусть Ангел-хранитель будет всегда на страже твоего счастья, здоровья и благополучия. Пусть все задуманное производится легко и с любовью!

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С праздником твоего небесного защитника! Пусть твой ангел всегда вдохновляет тебя на добрые дела, хранит от невзгод и дарит чувство уюта, даже в сложные дни. Желаю мира, гармонии и теплых сердец рядом!

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В День ангела желаю тебе небесной поддержки, внутреннего света и силы духа.

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