День ангела 23 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 23 июня

23 июня 2026 поздравьте с именинами Александра, Алексея, Антона, Артема, Германа, Иосифа, Петра, Святослава, Федора.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве искренний, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится смелым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится общительным.

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Антон — латинские корни, толкуется как «вступать в бой». В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится решительным.

Артем — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Артемиде». В детстве рационален, прямолинеен. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Герман — латинское имя, переводится как «родной». В детстве самостоятельный, остроумный. Во взрослом возрасте становится дисциплинированным.

Иосиф — древнееврейские корни, толкуется как «да Бог вознаградит». В детстве упрям, часто одинок. Во взрослом возрасте становится нравственным.

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Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве сильный, независимый. Во взрослом возрасте становится нежным.

Святослав — старославянское имя, переводится как «священная слава». В детстве инициативный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится покладистым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

День ангела 23 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от тревог и испытаний и помогает находить свет даже в самые мрачные дни. Желаю крепкого здоровья, внутреннего покоя и счастливых событий, которые будут наполнять жизнь радостью.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по пути добра, защищает от всего злого и вдохновляет на правильные решения. Пусть в сердце всегда живет вера, в душе гармония, а в жизни любовь и достаток.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник ежедневно дарит тебе силу, уверенность и спокойствие. Хочу, чтобы рядом всегда были искренние люди, а каждый новый день приносил приятные новости и теплые моменты.

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С Днем ангела! Пусть твой охранник всегда держит тебя под своим крылом, отводит невзгоды и открывает дверь к счастливым возможностям. Пусть жизнь будет светлой, доброй и наполненной любовью.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небеса щедро благословляли тебя на все добрые дела, а ангел-хранитель без устали поддерживал в каждом шагу. Пусть в твоей жизни будет больше радости, чем хлопот, и больше света, чем теней.

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