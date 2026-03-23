День ангела 23 марта: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 23 марта

23 марта 2026 поздравьте с именинами Василия, Илью, Георгия, Макара, Алексея, Сергея, Анастасию, Варвару, Лидию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнерадостный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве порядочный, честолюбивый. Во взрослом возрасте становится шутником.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве воспитан, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве общителен, энергичен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится смелым.

Анастасия — древнегреческое происхождение, означает «бессмертная». В детстве отзывчива, дружелюбна. Во взрослом возрасте становится романтичной.

Варвара — латинское имя, переводится как «чужеземка». В детстве активная, смелая. Во взрослом возрасте становится независимой.

Лидия — древнегреческие корни, толкуется как «азиат». В детстве хорошая, хорошая подруга. Во взрослом возрасте становится эмоциональной.

День ангела 23 марта — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце, светлые мысли и вдохновение для добрых дел. Желаю счастливых дней, тепла в душе и гармонии во всем.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда рядом, оберегает от невзгод и приносит радость в малейших мгновениях жизни. Желаю тебе здоровья, благополучия и безграничной внутренней силы.

***

Поздравляю с именинами! Пусть свет твоего ангела всегда ведет тебя вперед, вдохновляет на искренние поступки и наполняет сердце спокойствием и радостью. Желаю тепла, счастья и осуществления самых сокровенных мечтаний.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник оберегал тебя на каждом шагу, поддерживал в сложные моменты и дарил чувство гармонии и внутренней силы. Пусть твоя жизнь будет полна света и тепла.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда освещает твой путь, помогает находить правильные решения и оберегает от всего неприятного. Желаю душевного спокойствия, радости, любви и искреннего благополучия.