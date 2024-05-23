День ангела 23 мая: кого и как поздравлять с именинами

23 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 мая

23 мая 2024 года поздравьте с именинами Афанасия, Даниила, Леонтия, Михаила, Дарью, Ефросинью, Марию.

Афанасий — имеет древнегреческие корни и означает "бессмертный". В детстве имеет богатое воображение, достаточно мечтательный. Во взрослом возрасте становится приятным в общении и скромным.

Даниил — древнееврейское имя, которое переводится как "Бог мой судья". В детстве спокоен и ласков. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, оптимистом.

Леонтий – пришло из Древней Греции, означает "львовый". Уже в детстве отличается волевым характером. Во взрослом возрасте становится усердным в любой профессии.

Михаил имеет еврейское происхождение и означает "такой же как Бог". В детстве дружелюбный, общительный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Дарья — старославянское имя, которое можно перевести как "дарованная". В детстве активна и непоседлива. Во взрослом возрасте становится спокойной и приветливой женщиной.

Ефросинья — из древнегреческого "благомыслия". В детстве энергичная, активная, эмоциональная. Во взрослом возрасте становится ответственной и трудолюбивой женщиной.

Мария — древнееврейское имя, которое означает "возлюбленная". В детстве мягкая и покладистая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, выбирает ту сферу, в которой сможет полностью себя реализовать.

День ангела 23 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 23 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

***

Поздравляю с Днём Ангела!

Попробуй в этот день

Переписать жизнь набело,

Чтоб ни обиды тень,

Ни зависти, ни злости

Не омрачали путь.

Счастливой быть так просто —

Ты милосердной будь.

***

Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!

***

Желаю радости тебе

И только лучшего желаю,

Везения в любой борьбе,

И в этот праздник поздравляю.

И от души хочу сказать -

Пусть все хорошее случится,

В день ангела любви желать

Хочу, пусть все осуществится!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

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