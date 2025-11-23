- Дата публикации
День ангела 23 ноября: кого и как поздравлять с именинами
23 ноября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 ноября
23 ноября 2025 поздравьте с именинами Бориса, Григория, Ивана, Макара, Александра, Алексея.
Борис — древнеперсидское происхождение, означает “наследник”. В детстве активный, настойчивый, решительный. Во взрослом возрасте становится волевым, обладает веселым характером.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бодрый”. В детстве непоседлив, подвижен, стремится познать все новое. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, умеет расставлять приоритеты.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный, спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, но неторопливым.
Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве честный, искренний, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится справедливым, щедрым.
Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве подвижный, энергичный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится смелым, долго выбирает спутницу жизни.
Алексей — древнегреческие корни, толкуется как “помощник”. В детстве дружелюбный, общительный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, упорным.
День ангела 23 ноября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет по пути благополучия, гармонии и внутреннего света.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда хватало сил, веры и вдохновения. Пусть твой ангел поддерживает в важные моменты и вдохновляет на правильные решения.
***
Поздравляю со светлым днем твоего ангела-хранителя. Пусть он дарит тебе спокойствие сердца, уверенность в себе и ласковое чувство поддержки, которое сопровождает каждый твой шаг.
***
С Днем ангела! Пусть небесный покров укрывает тебя от забот, придает мудрости, хранит твой дом и наполняет жизнь теплом, радостью и любовью.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день приносит мир в душу, легкость в мысли и свет в мечтах твоих. Пусть ангел ведет тебя по пути счастливых событий и добрых людей.