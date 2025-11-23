День ангела 23 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 23 ноября

23 ноября 2025 поздравьте с именинами Бориса, Григория, Ивана, Макара, Александра, Алексея.

Борис — древнеперсидское происхождение, означает “наследник”. В детстве активный, настойчивый, решительный. Во взрослом возрасте становится волевым, обладает веселым характером.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бодрый”. В детстве непоседлив, подвижен, стремится познать все новое. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, умеет расставлять приоритеты.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный, спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, но неторопливым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве честный, искренний, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится справедливым, щедрым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве подвижный, энергичный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится смелым, долго выбирает спутницу жизни.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как “помощник”. В детстве дружелюбный, общительный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, упорным.

День ангела 23 ноября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет по пути благополучия, гармонии и внутреннего света.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда хватало сил, веры и вдохновения. Пусть твой ангел поддерживает в важные моменты и вдохновляет на правильные решения.

***

Поздравляю со светлым днем твоего ангела-хранителя. Пусть он дарит тебе спокойствие сердца, уверенность в себе и ласковое чувство поддержки, которое сопровождает каждый твой шаг.

***

С Днем ангела! Пусть небесный покров укрывает тебя от забот, придает мудрости, хранит твой дом и наполняет жизнь теплом, радостью и любовью.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день приносит мир в душу, легкость в мысли и свет в мечтах твоих. Пусть ангел ведет тебя по пути счастливых событий и добрых людей.