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Категория
Разное
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2 мин

День ангела 23 ноября: кого и как поздравлять с именинами

23 ноября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 23 ноября

Какой день ангела 23 ноября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 23 ноября

23 ноября 2026 поздравьте с именинами Григория, Евгения, Ивана, Марка, Михаила, Александра, Алексея, Екатерину.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает «бодрый». В детстве заботлив, уверен. Во взрослом возрасте становится убедительным.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как «благородный». В детстве медленный, склонный жить в выдуманном мире. Во взрослом возрасте становится нерешительным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве себялюбив, хочет быть кумиром у родителей. Во взрослом возрасте становится отзывчивым.

Михаил — еврейское имя, переводится как «кто как Бог». В детстве воспитан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве коммуникабельный, подвижный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Екатерина — древнегреческое имя, переводится как «вечно чистая». В детстве самолюбива, рассудительна. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

День ангела 23 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 23 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних улыбок и приятных событий. Пусть небесный покровитель всегда оберегает от проблем, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливой жизни. Пусть рядом будут родные люди, а в сердце царят любовь и гармония!

***

С именинами! Пусть этот день доставит много теплых слов, радостных моментов и приятных неожиданностей. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от всего плохого и помогал находить правильный путь. Пусть сбываются мечты, хватает сил на новые свершения, а каждый день дарит повод для радости!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира, благополучия, семейного уюта и уверенности в завтрашнем дне. Пусть судьба будет щедрой на счастливые события, хороших людей и приятные встречи. Желаю, чтобы все тревоги оставались позади, а впереди ждали только светлые дороги и исполнение самых заветных желаний!

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда оберегает тебя и твою семью, придает силы в сложные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю здоровья, счастья, довольства и любви. Пусть в доме всегда будет тепло, в душе покой, а в жизни как можно больше поводов для улыбок!

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел-хранитель без устали держал над тобой свои крылья, защищал от неприятностей и помогал осуществлять задуманное. Пусть жизнь наполняется счастливыми моментами, искренними чувствами и хорошими новостями. Желаю встречать каждый день с радостью, обладать крепким здоровьем, неисчерпаемой энергией и людьми, на которых всегда можно положиться!

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