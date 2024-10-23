День ангела 23 октября: кого и как поздравлять с именинами

23 октября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 октября

23 октября 2024 поздравьте с именинами Александра, Владимира, Игната, Максима, Николая, Иакова, Ефросинию.

Александр – древнегреческое имя, означает "защитник". В детстве увлекается спортом. Во взрослом возрасте становится манипулятивным, иногда тщеславным.

Владимир — старогерманские корни, переводится как "большая сила". В детстве активен. Во взрослом возрасте становится ответственным, на него всегда можно положиться.

Игнат — латинское происхождение, толкуется как "огненный". В детстве часто истерит. Во взрослом возрасте становится непостоянным, страстным в любви.

Максим — латинское имя, означает "величайший". В детстве очень способен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, коммуникабельным, умеющим себя показать.

Николай — древнегреческие корни, переводится как "победитель народов". В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным и честным.

Яков — древнееврейское происхождение, толкуется как "второй по рождению". В детстве рассудительный. Во взрослом возрасте становится практичным, стремится любое дело довести до конца.

Ефросинья — древнегреческое имя, означает "радостная". В детстве энергичная. Во взрослом возрасте становится ответственным, трудолюбивым, имеет авторитет.

День ангела 23 октября – душевные поздравления в прозе

День ангела 23 октября – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

С днем ангела! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья, здоровья и гармонии во всех начинаниях.

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Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день доставит тебе радость, тепло и любовь. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и планов.

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С днем ангела! Пусть святой дарует тебе мудрость, силу и вдохновение на каждом шагу. Желаю тебе счастливых моментов и верных друзей рядом.

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Поздравляю тебя с праздником! Пусть святой покровитель всегда охраняет тебя и дарит покой в душе. Желаю тебе процветания и благополучия.

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С днем ангела! Пусть этот день будет наполнен светом, добром и счастьем. Желаю тебе здоровья, удач и много радостных событий.

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