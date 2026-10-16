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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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2 мин

День ангела 23 октября: кого и как поздравлять с именинами

23 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 23 октября

Какой день ангела 23 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 23 октября

23 октября 2026 поздравьте с именинами Владимира, Игната, Максима, Николая, Александра, Иакова, Ефросинию.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве имеет широкий кругозор, общительный. Во взрослом возрасте становится интеллигентным, преданным.

Игнат — латинское имя, переводится как «огненный». В детстве носит взрывной характер, часто образцовый ученик. Во взрослом возрасте становится энергичным, имеет прекрасно развитую фантазию.

Максим — латинские корни, толкуется как «величайший». В детстве открыт, дружелюбен, кроток. Во взрослом возрасте становится дипломатическим, активным.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве нежный, спокойный, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится верным, справедливым.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве подвижный, непоседливый, добрый. Во взрослом возрасте становится деликатным, красноречивым.

Ефросинья — древнегреческое происхождение, означает «веселье». В детстве настойчива, ответственна, бесхитростна. Во взрослом возрасте становится хрупкой, упрямой.

День ангела 23 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 23 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви и много счастливых моментов в жизни!

***

С именинами! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жила радость, в душе царил мир, а рядом были люди, которые ценят, любят и поддерживают. Пусть каждый день преподносит приятные сюрпризы, хорошие новости и новые поводы для улыбки!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от всего плохого и помогает осуществлять самые заветные мечты. Желаю счастья, изобилия, семейного уюта, благополучия и Божьего благословения на каждый день!

***

С Днем ангела! Пусть жизнь будет полна света, добра и тепла, а судьба дарит много счастливых возможностей. Желаю, чтобы все тревоги оставались позади, мечты постепенно становились реальностью, а любовь родных и близких согревала душу при любых обстоятельствах!

***

Поздравляю с именинами от всего сердца! Желаю мира, здоровья, неистощимой энергии и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ангел-хранитель хранит тебя и твою семью, помогает в добрых делах, а каждый новый день будет наполнен надеждой, любовью и приятными событиями!

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