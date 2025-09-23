День ангела 23 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 23 сентября

23 сентября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Ивана, Николая, Петра, Ираида, Раиса.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве яркий, веселый. Во взрослом возрасте становится настойчивым, трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целенаправленным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве очень спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится приветливым и дружелюбным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве послушный, вежливый. Во взрослом возрасте становится эмоционально уязвимым, любит порядок.

Ираида — древнегреческое имя, переводится как “богиня”. В детстве дерзкая хулиганка. Во взрослом возрасте становится ответственной и самодостаточной.

Раиса — древнегреческие корни, толкуется как “легкомысленная”. В детстве спокойная, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится организованной натурой, трудолюбивой.

День ангела 23 сентября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твое сердце, дарит душевное спокойствие и вдохновляет на добрые дела. Желаю света, радости и счастливых моментов каждый день.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по правильному пути, помогает преодолевать трудности и наполняет жизнь любовью, теплом и гармонией.

***

Сердечно поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от бед и печалей, даровал веру в себя и в свои силы, а жизнь была полна ярких мгновений и радости.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель будет всегда рядом, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на великие и добрые дела. Желаю здоровья, мира в душе и гармонии в сердце.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал твой путь, наполнял дни счастьем и светом, а жизнь была полна тепла, любви и благополучия.