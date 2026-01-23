- Дата публикации
День ангела 23 января: кого и как поздравлять с именинами
23 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 января
23 января 2026 поздравьте с именинами Владимира, Геннадия, Ивана, Федора, Екатерину.
Владимир — старогерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве аккуратный, спокойный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, имеет хорошо развитую интуицию.
Геннадий — древнегреческое имя, переводится как «сын Гермеса». В детстве обращает на себя внимание, надежный друг. Во взрослом возрасте становится умелым манипулятором, излишне суетливым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, но неторопливым.
Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится решительным и целеустремленным.
Екатерина — древнегреческое имя, переводится как «вечно чистая». В детстве подвижна, любит читать. Во взрослом возрасте становится активным, стремится к благородным поступкам.
День ангела 23 января — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель каждый день нежно ведет тебя по правильному пути, оберегает от тревог и наполняет сердце спокойствием, верой и благополучием.
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом — в радости и в испытаниях, поддерживал, вдохновлял и дарил свет даже в самые мрачные мгновения.
В день ангела желаю тебе внутренней гармонии, тепла в душе и уверенности в каждом шагу. Пусть твой небесный защитник всегда подсказывает правильные решения и бережет от всего зла.
С днем ангела! Пусть твой телохранитель тихо шепчет слова поддержки, помогает осуществлять мечты и наполняет жизнь добрыми встречами, искренними эмоциями и светлой надеждой.
Прими самые искренние поздравления с днем ангела! Пусть небесная опека будет ощутима ежедневно, сердце — открытым для добра, а судьба — щедрой на счастье, любовь и покой.