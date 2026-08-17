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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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1 мин

День ангела 24 августа: кого и как поздравлять с именинами

24 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой 24 августа день ангела

Какой 24 августа день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 24 августа

24 августа 2026 поздравьте с именинами Арсения, Георгия, Петра.

Арсений — армянское происхождение, означает «аист». В детстве импульсивный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится изобретательным, амбициозным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве хороший, порядочный. Во взрослом возрасте становится шутником, дружелюбным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, робкий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

День ангела 24 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 24 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 24 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю светлых мыслей, счастливых моментов, любви и Божьего благословения на каждом шагу.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к добру.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира в душе, радости в сердце, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний.

***

Счастливого Дня Ангела! Пусть жизнь будет наполнена теплом, искренними людьми и приятными событиями.

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