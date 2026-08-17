- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
День ангела 24 августа: кого и как поздравлять с именинами
24 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 24 августа
24 августа 2026 поздравьте с именинами Арсения, Георгия, Петра.
Арсений — армянское происхождение, означает «аист». В детстве импульсивный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится изобретательным, амбициозным.
Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве хороший, порядочный. Во взрослом возрасте становится шутником, дружелюбным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, робкий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.
День ангела 24 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.
***
Искренне поздравляю с именинами! Желаю светлых мыслей, счастливых моментов, любви и Божьего благословения на каждом шагу.
***
С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к добру.
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю мира в душе, радости в сердце, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний.
***
Счастливого Дня Ангела! Пусть жизнь будет наполнена теплом, искренними людьми и приятными событиями.