День ангела 24 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 24 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 24 июня

24 июня 2026 поздравьте с именинами Антона, Ивана, Никиту, Якова.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве волевой, смелый. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Никита — древнегреческие корни, толкуется как «победитель». В детстве умеет сочувствовать, добрый. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве энергичный, самоуверенный. Во взрослом возрасте становится доверчивым.

День ангела 24 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 24 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, поддерживает в минуты сомнений и дарит внутреннее спокойствие. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой охранник с небес ведет тебя по светлому пути жизни, помогает принимать правильные решения и дарит веру в себя. Пусть в сердце всегда живет любовь, а в душе гармония.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покров всегда был рядом, защищая от невзгод и наполняя жизнь добром. Пусть сбываются мечты, а каждый день приносит новые возможности и счастливые мгновения.

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С праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он всегда тихо стоит за твоей спиной, отводя беды и даря уверенность в завтрашнем дне. Желаю тепла, любви, вдохновения и счастливых событий в жизни.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник хранит тебя во всех обстоятельствах, наполняет сердце светом и надеждой. Желаю, чтобы каждый день был полон добра, радости и душевного покоя.

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