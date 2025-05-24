День ангела 24 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 24 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 24 мая

24 мая 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Степана, Феодора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве добродушный, спокойный.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве простой, добрый. Во взрослом возрасте становится преданным, общительным.

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Феодор — древнегреческие корни, толкуется как “божественный дар”. В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится энергичным, честным и открытым.

День ангела 24 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 24 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает и уводит по жизни. Желаю света, радости и душевного покоя. Пусть каждый день наполняется теплом, любовью и добротой, а все замыслы легко сбываются.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая от неурядиц и наполняя сердце верой и надеждой. Желаю крепкого здоровья, счастья в семье и безграничного вдохновения во всех начинаниях.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит гармония, а ангел всегда поддержит сложные моменты. Желаю тепла души, ясности мыслей и счастливых мгновений каждый день.

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Искренне поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы небесный защитник оберегал тебя от всех невзгод, даровал мудрость и вдохновение.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель не оставляет тебя ни на миг, помогая идти по пути добра и любви. Желаю счастья, мира в душе и исполнения самых заветных мечтаний. Будь всегда под Божьей защитой!