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ТСН в социальных сетях

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Разное
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День ангела 24 октября: кого и как поздравлять с именинами

24 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 24 октября

Какой день ангела 24 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 24 октября

24 октября 2026 поздравьте с именинами Ивана, Николая, Алексея, Афанасия, Петра.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве коммуникабельный, общительный. Во взрослом возрасте становится активным, целенаправленным.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве дружелюбен, скромен. Во взрослом возрасте становится усердным, приятным в общении.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве тихий, добродушный. Во взрослом возрасте становится романтичным, верным.

День ангела 24 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 24 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 24 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от проблем, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливому будущему. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви и как можно больше радостных моментов в жизни!

***

С Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда царят мир и гармония, в доме уют и благополучие, а рядом будут люди, которые дарят тепло и поддержку. Хочу, чтобы каждый день приносил хорошие новости, приятные встречи и новые поводы для улыбки!

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель расправляет над тобой свои крылья, защищает от всего злого и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Желаю счастья, изобилия, неистощимой энергии и благословения на каждый день!

***

В День ангела желаю, чтобы судьба была щедра на приятные сюрпризы, сердце не знало тревог, а душа всегда находила причины для радости. Пусть ангел оберегает тебя и твоих родных, дарит силы, веру и надежду, а жизнь наполняется любовью, светом и добром!

***

Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник всегда был рядом, отводил беду и подсказывал правильный путь. Пусть сбываются желания, сбываются планы, здоровье будет крепким, а каждый день дарит счастье, благополучие и душевное тепло!

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