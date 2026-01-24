День ангела 24 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 24 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 24 января

24 января 2026 поздравьте с именинами Дениса Ивана, Николая, Павла, Тимофея, Ксению.

Денис — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Дионисии». В детстве непоседлив, подвижен. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве спокоен, мягкий. Во взрослом возрасте становится решительным.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве отзывчив, участлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Тимофей — древнегреческое имя, переводится как «прославляющий Бога». В детстве вежлив, спокоен. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Ксения — древнегреческие корни, толкуется как «чужая». В детстве чувствительна, но хладнокровна. Во взрослом возрасте становится самостоятельным.

День ангела 24 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 24 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя, дарит покой, радость и веру в лучшее. Желаю тепла в сердце, света на душе и счастливых моментов каждый день.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда рядом поддержит в сложные минуты, вдохновит на добрые поступки и оберегает от всех бед. Желаю крепкого здоровья, искренних улыбок и благополучия во всем.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом и гармонией, а ангел-хранитель оберегает от беды и сопровождает во всех начинаниях. Желаю радости в сердце, любви вокруг и мира в душе.

***

С днем ангела! Пусть каждый твой день будет полон теплом, улыбками и гармонией. Пусть ангел всегда ведет тебя по верному пути, оберегает от тревог и наполняет жизнь яркими, счастливыми моментами.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, вдохновлял на добрые дела и оберегал твое сердце. Пусть жизнь дарит только радость, благополучие и любовь, а каждый день приносит новые приятные сюрпризы.