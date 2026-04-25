День ангела 25 апреля: кого и как поздравлять с именинами
25 апреля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 апреля
25 апреля 2026 поздравьте с именинами Василия, Марка, Сергея.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве добр, смел. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным, уравновешенным.
Марк — латинское имя, переводится как «молоток». В детстве хочет быть любимцем родителей, эмоционален. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.
Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.
День ангела 25 апреля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает находить правильные решения. Желаю крепкого здоровья, внутреннего покоя, искренних людей рядом и радости в каждом дне.
***
С Днем ангела! Пусть этот светлый день принесет в твою жизнь гармонию, тепло и веру в лучшее. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своей защитой, а судьба дарит только добрые события и счастливые встречи.
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда подсказывал верный путь и оберегал от всего злого. Пусть в сердце живет покой, в душе — любовь, а в жизни — достаток и счастье.
***
С Днем ангела! Пусть твой ангел всегда стоит за плечами, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на новые свершения. Желаю светлых мыслей, искренних чувств, крепкой веры и исполнения самых заветных мечтаний.
***
Поздравляю с праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра, защищает от всего плохого и дарит вдохновение жить, любить и радоваться каждому новому дню.