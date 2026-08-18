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День ангела 25 августа: кого и как поздравлять с именинами
25 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 августа
25 августа 2026 поздравьте с именинами Владимира, Иоанна, Моисея.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве положительный, добрый. Во взрослом возрасте становится верным, преданным.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.
Моисей — древнееврейские корни, толкуется как «я взяла его из воды». В детстве послушный, усердный. Во взрослом возрасте становится решительным, целеустремленным.
День ангела 25 августа — душевные поздравления в прозе
Прими лучшие пожелания в День твоего ангела! Пусть каждый день доставляет радость, вдохновение и новые возможности.
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Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель хранит тебя, а судьба дарит много счастливых лет.
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С Днем ангела! Желаю Божьей опеки, благополучия, гармонии и неисчерпаемой энергии для новых свершений.
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Поздравляю с праздником! Пусть твой ангел всегда освещает твой путь и помогает преодолевать все трудности.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, надежда, любовь и радость.