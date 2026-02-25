ТСН в социальных сетях

День ангела 25 февраля: кого и как поздравлять с именинами

25 февраля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 25 февраля, день ангела

Какой сегодня, 25 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 25 февраля

25 февраля 2026 поздравьте с именинами Антона, Евгения, Александра, Тараса, Федора.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве молчалив, предан друг. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Евгений — древнегреческое имя, переводится как «благородный». В детстве добродушный, мечтательный. Во взрослом возрасте становится верным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве практичен, настойчив. Во взрослом возрасте становится творческим.

Тарас — древнегреческое происхождение, означает «мятежник». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неуверенным в себе.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве искренний, энергичный. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

День ангела 25 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 февраля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, наполнял сердце светом и благополучием, а каждый день приносил только радость, гармонию и новые счастливые мгновения.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя верным путем, оберегает от невзгод и дарит силы для осуществления самых смелых мечтаний. Желаю здоровья, тепла и душевного покоя.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел всегда будет рядом, подсказывая правильные решения, вдохновляя на добрые поступки и наполняя твою жизнь светом и радостью. Пусть сердце чувствует мир и гармонию каждый день.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна теплом, искренними улыбками и счастьем. Пусть ангел оберегает от всех невзгод и ведет к светлым и радостным мгновениям.

***

Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда охраняет твои шаги, наполняет дом миром, сердце любовью, а душу спокойствием. Желаю исполнения мечтаний, благополучия и искренней радости в каждом дне.

