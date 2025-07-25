День ангела 25 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 25 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 25 июля

25 июля 2025 поздравьте с именинами Макара, Александра, Анну, Ираиду.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве открытый, честный. Во взрослом возрасте становится рассудительным, справедливым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве настойчив, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится душой компании, настоящим лидером.

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Анна — древнееврейские корни, толкуется как “блага”. В детстве дружелюбная, коммуникабельная. Во взрослом возрасте становится верным, преданным.

Ираида — древнегреческое происхождение, означает “богиня”. В детстве уязвима, опрятна. Во взрослом возрасте становится заботливым, аккуратным.

День ангела 25 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, подсказывает верный путь и поддерживает самые сложные моменты. Желаю света в сердце, добрых людей рядом и счастливых дней впереди!

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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник каждый день окутывает тебя своими невидимыми крыльями, бережет от зла, вдохновляет на добрые дела и дарит внутреннее спокойствие. Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, любви и гармонии!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, подсказывает, поддерживает и вдохновляет. Желаю здоровья, силы духа и благополучия!

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В День твоего ангела пусть небо станет ближе, а сердце более спокойным. Пусть каждый день начинается с надежды, наполняется любовью и завершается благодарностью. Желаю, чтобы сквозь жизненные заботы ты всегда чувствовал (а), что за тобой стоит свет и защита!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель не скучает, а всегда держит тебя за руку: и когда смеешься, и когда колеблешься, и когда мечтаешь. Береги себя и не забывай благодарить его за поддержку — они, ангелы, это очень ценят!