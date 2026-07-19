День ангела 25 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 25 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 25 июля

25 июля 2026 поздравьте с именинами Макара, Александра, Анну, Ираиду.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве открытый, честный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве хорошо учится, энергичен. Во взрослом возрасте становится смелым, трудолюбивым.

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Анна — древнееврейские корни, толкуется как «благая». В детстве тихая, спокойная. Во взрослом возрасте становится хорошей, целенаправленной.

Ираида — древнегреческое происхождение, означает «богиня». В детстве уязвима, опрятна. Во взрослом возрасте становится чувствительной, усердной.

День ангела 25 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, дарит здоровье, душевное спокойствие и счастливую судьбу.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда было место для радости, тепла, искренних людей и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель ежедневно ведет тебя по правильному пути, наполняя сердце верой, любовью и надеждой.

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Поздравляю с именинами! Пусть небесный защитник всегда будет рядом, бережет от всех трудностей и приносит в жизнь мир, счастье и благополучие.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, хорошего настроения, вдохновения и Божьей милости на каждый день.

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