ТСН в социальных сетях

День ангела 25 марта: кого и как поздравлять с именинами

25 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Татьяна Мележик
Какой сегодня, 25 марта, день ангела

Кто празднует день ангела 25 марта

25 марта 2026 года поздравьте с именинами Савву, Тихона.

Савва — древнеарамейское происхождение, означает «мудрец». В детстве добродушен, очень спокоен, любит учиться. Во взрослом возрасте становится верным, ответственным, не терпит предательства.

Тихон — древнегреческое имя, переводится как «судьба». В детстве воспитанный, не капризный, умеет расположить к себе сверстников. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, терпеливым, усидчивым в работе.

День ангела 25 марта — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 марта — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — оберегает от всего злого, подсказывает правильный путь и наполняет жизнь светом, гармонией и благополучием. Желаю тебе внутреннего покоя, искренней радости и исполнения самых заветных мечтаний.

***

С Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель нежно держит тебя за руку во все моменты жизни, помогает находить силы в сложные дни и вдохновляет на новые свершения. Пусть сердце твое всегда будет исполнено любви, а душа — светлая.

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть небесный покровитель ежедневно дарит тебе защиту и мудрость, оберегает от невзгод и ведет к счастью. Желаю тепла, уюта, искренних людей рядом и гармонии в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, а твой Ангел-хранитель помогает осуществлять мечты и оберегает от всего недоброго. Желаю легкости в сердце, ясности в мыслях и свете на жизненном пути.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда стоит за плечами, придает веру в себя и помогает преодолевать любые трудности. Желаю тебе крепкого здоровья, искреннего счастья, тепла в душе и настоящего благополучия.

