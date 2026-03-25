День ангела 25 марта: кого и как поздравлять с именинами
25 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 марта
25 марта 2026 года поздравьте с именинами Савву, Тихона.
Савва — древнеарамейское происхождение, означает «мудрец». В детстве добродушен, очень спокоен, любит учиться. Во взрослом возрасте становится верным, ответственным, не терпит предательства.
Тихон — древнегреческое имя, переводится как «судьба». В детстве воспитанный, не капризный, умеет расположить к себе сверстников. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, терпеливым, усидчивым в работе.
День ангела 25 марта — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — оберегает от всего злого, подсказывает правильный путь и наполняет жизнь светом, гармонией и благополучием. Желаю тебе внутреннего покоя, искренней радости и исполнения самых заветных мечтаний.
С Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель нежно держит тебя за руку во все моменты жизни, помогает находить силы в сложные дни и вдохновляет на новые свершения. Пусть сердце твое всегда будет исполнено любви, а душа — светлая.
Искренне поздравляю с именинами! Пусть небесный покровитель ежедневно дарит тебе защиту и мудрость, оберегает от невзгод и ведет к счастью. Желаю тепла, уюта, искренних людей рядом и гармонии в каждом дне.
С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, а твой Ангел-хранитель помогает осуществлять мечты и оберегает от всего недоброго. Желаю легкости в сердце, ясности в мыслях и свете на жизненном пути.
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда стоит за плечами, придает веру в себя и помогает преодолевать любые трудности. Желаю тебе крепкого здоровья, искреннего счастья, тепла в душе и настоящего благополучия.