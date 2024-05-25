День ангела 25 мая: кого и как поздравлять с именинами

25 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 25 мая

25 мая 2024 поздравьте с именинами Ивана (Яна), Иннокентия, Теодора (Федора).

Иоанн (Ян) — имеет древнееврейское происхождение и означает "милость Божия". В детстве очень гибок, может хорошо учиться. Во взрослом возрасте становится терпеливым, не боится затруднений.

Иннокентий — римское имя, которое переводится как "невинный". В детстве замкнутый в себе, покладистый. Во взрослом возрасте становится искренним, умеет с легкостью переключать свое внимание.

Теодор (Федор) — древнегреческие корни, означает "дар Божий". В детстве молчалив, несколько мрачен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, старается не вступать в конфликты с коллегами.

День ангела 25 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 25 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом, радостью и вдохновением. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и гармонии во всем!

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Сегодня особый день – твой День Ангела. Хочу пожелать тебе, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, даровал тебе мудрость в решениях и силу духа. Пусть каждый твой день будет полон любви и позитива!

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В этот прекрасный день, когда ты празднуешь День Ангела, желаю тебе неземной красоты души, ярких моментов жизни и верных друзей рядом. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по дорогам счастья и успеха!

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Прими мои искренние поздравления с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе много радости, а твой ангел-хранитель всегда хранит тебя от всех бед. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний и огромного человеческого счастья!

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Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Пусть ангел-покровитель дарует тебе покой и защиту, а твое сердце наполняется любовью и теплом. Желаю тебе мирного неба над головой и уверенности в каждом шагу!

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