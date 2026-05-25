День ангела 25 мая: кого и как поздравлять с именинами
25 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 мая
25 мая 2026 года поздравьте с именинами Ивана, Иннокентия.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокойный, вежливый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но хорошо выполняет свою работу.
Иннокентий — латинское имя, переводится как «безупречный». В детстве мирный, добрый, любящий читать. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе, носит изменчивый характер.
День ангела 25 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего зла, подсказывает правильные решения и наполняет сердце спокойствием. Желаю света в душе, гармонии в мыслях и тепла в каждом дне твоей жизни.
***
С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель тихо и невидимо стоит за плечами, отводит беды и ведет по дороге счастья. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви, добрых людей и искренних улыбок.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник дарит тебе силу в сложные моменты, вдохновение для новых свершений и веру в лучшее. Пусть каждый день будет наполнен добром, а сердце — уверенностью и спокойствием.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом и помогал находить свет даже в самые темные времена. Пусть жизнь дарит тебе радость, искренние встречи и исполнение самых заветных мечтаний.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя от тревог и невзгод, а судьба щедро дарит счастье, любовь и довольство. Пусть в твоем сердце всегда живет вера, надежда и покой.