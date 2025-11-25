День ангела 25 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 25 ноября, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 25 ноября

25 ноября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве жизнерадостный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится практичным.

Реклама

Виктор — латинские корни, толкуется как “победитель”. В детстве упорный к обучению, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает “бодрый”. В детстве бережный, решительный. Во взрослом возрасте становится убедительным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметре”. В детстве терпелив, спокоен. Во взрослом возрасте становится дипломатическим.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве воспитан, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Реклама

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве непреклонен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится склонным к самоанализу.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве коммуникабельный, смелый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве уравновешен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится искренним.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве мужественный, смелый. Во взрослом возрасте становится застенчивым.

Реклама

Семен — древнееврейское имя, переводится как «услышанный Господом в молитве». В детстве правильный, хороший друг. Во взрослом возрасте становится рассудительным.

Ярослав — старославянские корни, толкуется как “огненная слава”. В детстве честолюбивый, упорный. Во взрослом возрасте становится страстным.

День ангела 25 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце, счастье в душе и светлые моменты в жизни. Пусть каждый день доставляет радость, благополучие и теплые улыбки близких.

***

Реклама

В этот праздничный день желаю тебе света и вдохновения, внутренней гармонии и радости в любой момент. Пусть ангел всегда стоит рядом, охраняя от всяких невзгод и ведя к счастливым событиям.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда было наполнено теплом и добром, а каждый день дарил новые возможности и приятные сюрпризы. Пусть ангел-хранитель поддерживает тебя во всех делах и оберегает от неприятностей.

***

Реклама

Прими мои искренние поздравления с днем ангела! Желаю тебе внутренней силы, здоровья, благополучия и изобилия. Пусть ангел всегда подсказывает правильный путь, предохраняет от печали и дарит веру в счастливое будущее.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, даря светлые мысли, радость и покой. Желаю любви, гармонии в душе и удачи во всем, что ты делаешь.