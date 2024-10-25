День ангела 25 октября: кого и как поздравлять с именинами

25 октября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 октября
25 октября 2024 года поздравьте с именинами Валерия.
Валерий происходит от латинского слова "сильный". В детстве настоящий хулиган, у которого энергия может бить через край. Во взрослом возрасте становится смелым, не страдает комплексами, очень "домашний", любит проводить время с близкими дома.
День ангела 25 октября – душевные поздравления в прозе и стихах
С днем ангела! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья, здоровья и гармонии во всех начинаниях.
***
В День Ангела, Валерий, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
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Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день доставит тебе радость, тепло и любовь. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и планов.
***
Сильный, мужественный и простой,
Одним словом – молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо – ты такой!
Мы Валерия поздравляем,
С днем ангела твоим,
И тебе одно желаем -
Будь всегда ты золотым!
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С днем ангела! Пусть святой дарует тебе мудрость, силу и вдохновение на каждом шагу. Желаю тебе счастливых моментов и верных друзей рядом.
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