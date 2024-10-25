День ангела 25 октября: кого и как поздравлять с именинами

25 октября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 25 октября

25 октября 2024 года поздравьте с именинами Валерия.

Валерий происходит от латинского слова "сильный". В детстве настоящий хулиган, у которого энергия может бить через край. Во взрослом возрасте становится смелым, не страдает комплексами, очень "домашний", любит проводить время с близкими дома.

День ангела 25 октября – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 25 октября – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

С днем ангела! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья, здоровья и гармонии во всех начинаниях.

***

В День Ангела, Валерий, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день доставит тебе радость, тепло и любовь. Желаю тебе исполнения всех мечтаний и планов.

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом – молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо – ты такой!

Мы Валерия поздравляем,

С днем ангела твоим,

И тебе одно желаем -

Будь всегда ты золотым!

***

С днем ангела! Пусть святой дарует тебе мудрость, силу и вдохновение на каждом шагу. Желаю тебе счастливых моментов и верных друзей рядом.

Читайте также: